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Татарстан получит 18 млн рублей на неонатальный скрининг новорожденных
Кабмин выделит регионам около 770 млн рублей для реализации программы по расширенному неонатальному скринингу новорожденных. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В этом году Татарстан получит 18 млн рублей из федерального бюджета для проведения расширенного неонатального скрининга новорожденных.
Наибольшую сумму получит Новосибирская область — 17,2 млн рублей, следом идут Красноярский край — 15,5 млн рублей, Иркутская область — 15,4 млн рублей, Алтайский край — 15,3 млн рублей, Кузбасс — 13,8 млн рублей и Омская область — 11,8 млн рублей.
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