Татарстан получит 18 млн рублей на неонатальный скрининг новорожденных

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Кабмин выделит регионам около 770 млн рублей для реализации программы по расширенному неонатальному скринингу новорожденных. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В этом году Татарстан получит 18 млн рублей из федерального бюджета для проведения расширенного неонатального скрининга новорожденных.

Наибольшую сумму получит Новосибирская область — 17,2 млн рублей, следом идут Красноярский край — 15,5 млн рублей, Иркутская область — 15,4 млн рублей, Алтайский край — 15,3 млн рублей, Кузбасс — 13,8 млн рублей и Омская область — 11,8 млн рублей.

Расширенный неонатальный скрининг представляет собой обследование новорожденных на наличие наследственных и врожденных заболеваний.