Татарстан усилит систему подготовки научных кадров от школы до вузов

Система подготовки научных кадров – от школьного уровня до специалистов высшей квалификации – выстраивается в Татарстане. Об этом на научно-практическом семинаре в Казани сообщил первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамис Музипов. По его словам, развитие науки напрямую связано с кадровым потенциалом и является основой технологического развития и суверенитета страны.

Он отметил, что в республике особое внимание уделяется раннему вовлечению школьников в научную деятельность. Реализуются проекты профориентации и популяризации естественно-научных направлений – физико-математического и физико-химического профиля. Эти инициативы направлены на формирование интереса к науке уже на этапе школьного обучения.

«Говоря о развитии технологий, важно отметить, что в Татарстане реализуются проекты, направленные на формирование интереса к науке с раннего возраста. В ближайшее время будет запущен проект по информационно-коммуникационным технологиям и искусственному интеллекту, где предусмотрены школьные кружки и образовательные активности, направленные на вовлечение в естественно-научные и технологические направления», – добавил Музипов.

По его словам, такая работа уже дает заметные результаты. Татарстан занимает ведущие позиции в сфере образования и науки: регион лидирует по цифровой трансформации, входит в число субъектов с высоким качеством школьного образования и находится в числе лидеров по участию в олимпиадном движении.

265 школьников республики стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, Татарстан входит в тройку регионов России по научно-технологическому развитию.

«Что касается обсуждаемой сегодня повестки, то, безусловно, аттестация научных и научно-педагогических кадров – это главный элемент технологического развития и суверенитета нашей страны. В основе этого процесса – кадры, ученые и преподаватели, начиная от школьного уровня и заканчивая специалистами высшей квалификации. Наша задача – обеспечить приток кадров в научную сферу и создать условия, чтобы он сохранялся и приумножался. В Республике Татарстан для этого выстроена системная работа, реализуются проекты профориентации и популяризации науки, и уже сегодня мы видим конкретные результаты», – отметил он.

Напомним, в Казани проходит научно-практический семинар, посвященный развитию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников. Представители Минобрнауки России, вузов, научных организаций и диссертационных советов обсуждают изменения в процедуре присуждения ученых степеней и практические вопросы работы системы.