Реформу системы научной аттестации и защиту диссертаций обсудят в Казани

Научно-практический семинар, посвященный развитию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, проходит в Казани. Представители Минобрнауки России, вузов, научных организаций и диссертационных советов обсудят изменения в процедуре присуждения ученых степеней и званий, а также практические вопросы работы системы.

Главная тема – трансформация системы научной аттестации и перераспределение функций между Минобрнауки и Российской академией наук. Участники рассмотрят, как будет организована экспертиза диссертаций, каким образом изменится работа диссертационных советов и какие требования будут предъявляться к аттестационным делам соискателей.

Отдельный блок посвящен прикладным вопросам: формированию и проверке аттестационных дел, признанию иностранных ученых степеней, функционированию сети диссертационных советов, а также обеспечению достоверности сведений о публикационной активности. Обсудят и работу с обязательными экземплярами диссертаций и авторефератов, передаваемых в Российскую государственную библиотеку.

Директор Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России Светлана Ермакова отметила масштаб участия и значимость системных изменений.

«Сегодня в семинаре принимают участие 295 представителей 181 вуза из 62 городов России. Это широкое профессиональное представительство, и важно, что обсуждение таких вопросов проходит совместно. В последние годы наблюдается устойчивый рост числа аспирантов и докторантов, все больше молодых людей выбирают научную карьеру. В этих условиях вопросы развития системы государственной аттестации и совершенствования работы диссертационных советов приобретают особую значимость», – рассказала она.

Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева подчеркнула, что обсуждение напрямую связано с развитием научной школы и подготовкой кадров.

«Для нас этот научный семинар имеет большое значение, поскольку подготовка научных кадров является одной из ключевых задач системы высшего образования. За наукой стоит развитие страны, и это напрямую связано с подготовкой кандидатов и докторов наук. В Казани собрались представители вузов со всей России. Это позволяет не только обсуждать текущие проблемы, но и выстраивать сотрудничество между организациями, развивать совместные исследования и укреплять научные консорциумы», – подытожила Ахмадиева.

Во второй день семинара запланирован формат открытого диалога, в рамках которого участники смогут задать вопросы представителям профильных ведомств и обсудить практические ситуации, возникающие в работе диссертационных советов и при защите научных работ.