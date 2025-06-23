Татарстан удержал третье место в рейтинге социально-экономического развития регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан сохранил третье место в общероссийском рейтинге регионов по уровню социально-экономического положения, составленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года.

Республика получила 86,8 балла из 100 возможных, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда набрала около 83 баллов.

Несмотря на рост показателей, положение Татарстана в рейтинге осталось неизменным. Лидерами рейтинга снова стали Москва (около 95 баллов) и Санкт-Петербург (90,9 балла). Татарстан оказался единственным регионом Приволжского федерального округа, вошедшим в десятку лидеров. Следом за ним среди субъектов ПФО – Самарская область, занявшая 11-е место с результатом 70,3 балла.

При подготовке рейтинга учитывались данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ и Банка России. Анализ включал показатели по объемам промышленного производства, инвестициям в основной капитал, бюджетным доходам, состоянию рынка труда и социальной сферы.

Кроме того, республика заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2025 год. Информация была озвучена на ПМЭФ 20 июня. Татарстан разделил позицию с Нижегородской областью.

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, объем инвестиций в основной капитал за первый квартал 2025 года составил 357,6 млрд рублей, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Без учета бюджетных средств инвестиции составили 339 млрд рублей, увеличившись на 52,1%.