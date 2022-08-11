Татарстан сыграет с Москвой в первый день Спартакиады по волейболу в Казани

Сегодня, в Казани, состоятся матчи первого тура Спартакиады по волейболу.

Так, в 16.00 по московскому времени в центре волейбола сразятся команды Белгородской области и Санкт-Петербурга. А чуть позже на этой же арене сыграют команда Москвы и сборная Татарстана, начало игры – в 19.00 по московскому времени.

Напомним, нашу республику на предстоящих соревнованиях представят волейболисты и тренерский штаб казанского «Зенита»:

Связующие: Роман Порошин, Олег Терентьев

Доигровщики: Андрей Сурмачевский, Михаил Лабинский, Дмитрий Волков

Блокирующие: Артем Вольвич, Александр Волков, Роман Романовский, Алексей Кононов, Дмитрий Щербинин

Диагональные: Максим Михайлов, Денис Земченок

Либеро: Илья Федоров, Валентин Голубев

Тренер: Алексей Вербов

Стоит отметить, что участие в Спартакиаде по волейболу примут команды Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской и Белгородской областей.