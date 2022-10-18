Татарстан субсидирует «Алабуге» затраты на создание нового индустриального парка

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» на создание индустриального парка, следует из материалов Кабмина РТ.

Предполагается частично компенсировать оплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в банках.

Документом предусмотрены целевые показатели проекта: по итогам 2031 года в индустриальном парке должно насчитываться не менее 15 резидентов, их годовая выручка совокупно должна составлять не менее 15 млрд рублей, всего должно быть создано не менее 2 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что «Алабуга» намерена занять до 200 млрд рублей на развитие инфраструктуры, в том числе ОЭЗ уже привлекла в одном из федеральных банков 51 млрд рублей на первый этап проекта.

Планируется, что запуск новых инвестиционных проектов позволит увеличить число рабочих мест до 24,7 тыс. Также будет создана социальная инфраструктура для подготовки квалифицированных рабочих кадров для 10 тыс. человек в год.

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме глава особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев анонсировал создание индустриального парка в Нижнекамске «Этилен-600» вместе с СИБУРом. ОЭЗ создаст инфраструктуру, вложения оцениваются в 169 млрд рублей, площадь парка составит около 2 тыс. га.

«По предварительным оценкам, с учетом вложений самого СИБУРа, наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 трлн рублей», – сказал Шагивалеев.

«Нижнекамскнефтехим» будет поставлять сырье для резидентов парка, которые смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

На сегодняшний день в «Алабуге» действуют 33 предприятия, фактический объем инвестиций резидентов составляет свыше 157 млрд рублей, создано более 9,5 тыс. рабочих мест, выручка резидентов за прошлый год составила 136 млрд рублей.