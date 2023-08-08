Татарстан станет первым регионом, где проведут посвящение в «Движение первых»

В Татарстане проведут первую в России церемонию принятия в «Движение первых». Это произойдет во время форума «Первые» в Билярске, который стартовал сегодня. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Первое в России посвящение в “Движение первых” состоится в лагере в Билярске, на нашем совместном форуме с “Сэлэт”. Я надеюсь, что первым, кто произнесет клятву, станет федеральный руководитель нашей организации Григорий Гуров, но затем и я ее приму. Как мы можем посвящать детей, если не посвящены сами?» — сказал собеседник агентства.

Форум пройдет с 8 по 12 августа. В нем поучаствуют около 800 детей со всего Татарстана, а также 200 наставников. После произнесения клятвы, ребята получат из рук наставников особую атрибутику. Что именно это будет, Сулейманов раскрывать не стал.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.