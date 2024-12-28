Татарстан стал вторым среди регионов по числу молодежных команд в рамках «Кадров для БАС»

Татарстан занял второе место по числу подготовленных команд по программе «Молодежные инженерные команды» в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Разработка решений проводилась под руководством наставников из образовательных учреждений и экспертов от ключевых игроков отрасли, отметили в ведомстве.

Итоги реализации в Татарстане нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» подвели в казанском ИТ-парке. Развитие направления в регионе происходит в том числе при поддержке ИТ-парка совместно с «Университетом 2035».

В завершающемся году участники событий, нацеленных на развитие беспилотников, изобретали новые технологии, упрощающие жизнь с помощью БПЛА, решали прикладные задачи от компаний и рисовали новые отраслевые горизонты.

Так, с 26 по 28 сентября в IT-парке имени Башира Рамеева прошел всероссийский распределенный фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». В мероприятии, организованном НТИ совместно с ИТ-парком, приняли участие около 2,5 тыс. школьников и студентов колледжей, увлеченных конструированием и программированием беспилотников. Представители университетов и компаний представили разнообразные дроны, которыми способны управлять даже дети.

В свою очередь инновационный конкурс «Колония на Марсе» дал студентам и молодым специалистам технических направлений уникальный опыт в решении практических задач, возможность заявить о себе и получить денежные призы. Конкурс уже поддержали ведущие компании и вузы Татарстана.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.