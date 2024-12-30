Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан стал пятым среди регионов России по показателю «Цифровая зрелость»
Республика Татарстан заняла пятое место среди регионов России по уровню цифровой зрелости государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы, набрав 97,5% из максимальных 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Опередили республику в этом рейтинге Белгородская (с уровнем 98,9%), Московская (98,4%), Сахалинская (98%) и Тульская (97,8%) области.
На региональном уровне цифровая зрелость оценивается на основе достижения субъектом Федерации 38 индикаторов по пяти отраслям: «Государственное управление», «Общественный транспорт», «Образование (общее)», «Здравоохранение» и «Городское хозяйство и ЖКХ».
Цифровизация различных отраслей предусмотрена национальным проектом «Цифровая экономика». Как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, он воплощается в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»