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Общество 30 декабря 2024 12:46

Татарстан стал пятым среди регионов России по показателю «Цифровая зрелость»

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Татарстан стал пятым среди регионов России по показателю «Цифровая зрелость»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла пятое место среди регионов России по уровню цифровой зрелости государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы, набрав 97,5% из максимальных 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

​Опередили республику в этом рейтинге Белгородская (с уровнем 98,9%), Московская (98,4%), Сахалинская (98%) и Тульская (97,8%) области.

​На региональном уровне цифровая зрелость оценивается на основе достижения субъектом Федерации 38 индикаторов по пяти отраслям: «Государственное управление», «Общественный транспорт», «Образование (общее)», «Здравоохранение» и «Городское хозяйство и ЖКХ».

Цифровизация различных отраслей предусмотрена национальным проектом «Цифровая экономика». Как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, он воплощается в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

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#цифровизация #национальные проекты
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