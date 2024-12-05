Татарстан вошел в топ-5 регионов России по показателю «Цифровая зрелость»

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Использование органами государственной власти и местного самоуправления, а также организаций здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта отечественных информационно-технологических решений достигло в Татарстане 97,5%.

Это позволило республике занять пятое место по показателю «Цифровая зрелость» среди регионов России по итогам III квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Цифровая зрелость» органов государственной власти — это ключевой показатель уровня цифрового развития субъекта Федерации, определяющий его потенциал и степень готовности к успешной цифровой трансформации.

На региональном уровне цифровизация учитывается в таких отраслях, как городское хозяйство и ЖКХ (восемь показателей), общественный транспорт (три показателя), образование (общее) (пять показателей), здравоохранение (11 показателей) и государственное управление (также 11 показателей).

Изначально по каждой отрасли рассчитывается процент выполнения закрепленных показателей, а затем определяется интегральное значение показателя «Цифровая зрелость» по региону.

В III квартале текущего года лучшие результаты оказались достигнуты в общественном транспорте, образовании и государственном управлении Татарстана — в них «Цифровая зрелость» равняется 100%.

Цифровизация различных отраслей предусмотрена национальным проектом «Цифровая экономика». Как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, он воплощается в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.