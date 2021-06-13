Татарстан стал лидером среди регионов Приволжья по объемам строительства

Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по объемам строительства и построенного жилья. Таковы результаты за первые четыре месяца 2021 года, сообщает Татарстанстат.

При этом по России республика оказалась шестой по объемам строительства. Она уступила Москве, Ямало-Ненецкому автономному округу, Московской области, Санкт-Петербургу и Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Соответственно, стоимость выполненных за январь — апрель строительных работ составила 71 млрд 943,2 млн рублей. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объемам построенного жилья Татарстан стал пятым в стране. Его опередили только Московская область, Москва, Ленинградская область и Краснодарский край.

В январе — апреле 2021-го было сдано 1 млн 22,22 тыс. кв. метров жилья — на 8,9% больше, чем в 2020-м. На 11 июня план по вводу жилья в республике был выполнен уже на 46%, о чем сообщало ИА «Татар-информ».