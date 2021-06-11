В Татарстане на 46% выполнен план по вводу жилья

В Республике Татарстан план по вводу жилья выполнен на 46%, доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным министра, на сегодня в республике введено в строй 1 224,6 тыс. кв м жилья (108,2% к уровню 2020 года — 1 131,2 тыс. кв м). «Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, мы идем с заметным опережением», — сказал Айзатуллин. План по вводу жилья на 2021 год составляет 2 млн 670 тысяч квадратных метров.

Из этого объема 1 млн 265 тысяч метров, или 164 многоквартирных дома, приходятся на коммерческую застройку. Из них построено 63 объекта площадью 357 тыс. кв. м.

Готовность оставшихся объектов следующая: 52 дома находится в высокой стадии готовности, степень готовности 32 объектов характеризуется как средняя (30%-70%); менее чем на треть готовы 17 домов (0%-30%).

На социальную ипотеку приходится порядка 10% от годового плана жилищного строительства: это 161 дом на 280 тысяч кв. м суммарной площади.

При этом 70 домов, или 88 тысяч кв. м, готовы (1 583 квартиры), что составляет 31,7% от плана. В высокой степени готовности (70% и более) находится 50 соципотечных домов (площадью 68,0 тыс. кв м).

В части индивидуальной жилой застройки план выполнен на 69%: сданы 5 тыс. 764 дома; план составляет 8 тыс. 330 индивидуальных жилых домов.