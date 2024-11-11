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Татарстан стал лидером по уровню инновационности в АПК
Республика Татарстан, Новосибирская и Московская области стали лидерами рейтинга инновационности регионов РФ в агропромышленном комплексе (АПК). Результаты представили Россельхозбанк и «Сколково».
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ, рейтинг инновационности регионов России в АПК выпускается второй год и направлен на формирование объективной оценки показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК и выявление факторов содействия росту внедрения инноваций в отрасли.
Целями рейтинга инновационности является: сформирование объективной оценки совокупности показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК и выявление факторов, барьеров содействия росту внедрения инноваций в АПК.
К задачам относятся: выявление лучших региональных практик по разработке и внедрению инноваций в АПК и оценка степени вовлеченности органов власти и организаций региона в процесс освоения новых технологий и мер поддержки для инновационных компаний; способствование межрегиональному обмену лучшими практиками.
«Выпускаемый рейтинг стимулирует регионы нашей страны к более активному внедрению новых, передовых технологий, повышает уровень внимания региональных органов управления АПК и предприятий отрасли к этому вопросу. Россельхозбанк как опорный банк отрасли в том числе видит свою миссию в том, чтобы несмотря на консерватизм работников сельского хозяйства, стимулировать работу по повышению эффективности производства, активному внедрению цифровых технологий и других новых решений. По реакции в этом году, мы видим, что наша миссия реализуется успешно: сегодня отклик от регионов намного больше и активнее, чем в прошлом году», — прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.
Уровень цифровизации повышается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».
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