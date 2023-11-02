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Татарстан стал лидером по турпотоку среди регионов Приволжья
По итогам девяти месяцев текущего, 2023 года Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству туристов. Это следует из данных Росстата.
Как сообщал ранее «Татар-информ», республику за январь — сентябрь текущего, 2023 года посетили 3 118 639 туристов. Снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не помешало региону остаться лидером округа.
На Татарстан при этом пришлось около 22,5% всего туристического потока в Приволжье — ПФО посетили 13 863 426 отдыхающих. За девять месяцев 2022 года в округе побывали 12 616 110 человек, рост составил почти 9,9%.
Более миллиона туристов по итогам девяти месяцев 2023 года насчитали еще в трех регионах округа: Нижегородской области (1 827 301 человек), Республике Башкортостан (1 815 639) и Самарской области (1 445 199).
Нижегородская область и Башкортостан продемонстрировали увеличение турпотока — за девять месяцев прошлого года их посетили 1 563 869 и 1 389 094 человек, а вот Самарская область с 1 650 434 туристами годом ранее показала снижение. Аналогичный тренд наблюдается и в Пермском крае: 957 131 отдыхающий вместо 1 005 865.
Меньше всего туристов с января по август 2023-го отдохнуло в Республике Марий Эл — 234 422 человека. Это намного меньше, чем 288 415 отдыхающих за девять месяцев 2022-го.
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