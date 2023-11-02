Татарстан стал лидером по турпотоку среди регионов Приволжья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам девяти месяцев текущего, 2023 года Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству туристов. Это следует из данных Росстата.

Как сообщал ранее «Татар-информ», республику за январь — сентябрь текущего, 2023 года посетили 3 118 639 туристов. Снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не помешало региону остаться лидером округа.

На Татарстан при этом пришлось около 22,5% всего туристического потока в Приволжье — ПФО посетили 13 863 426 отдыхающих. За девять месяцев 2022 года в округе побывали 12 616 110 человек, рост составил почти 9,9%.

Более миллиона туристов по итогам девяти месяцев 2023 года насчитали еще в трех регионах округа: Нижегородской области (1 827 301 человек), Республике Башкортостан (1 815 639) и Самарской области (1 445 199).

Нижегородская область и Башкортостан продемонстрировали увеличение турпотока — за девять месяцев прошлого года их посетили 1 563 869 и 1 389 094 человек, а вот Самарская область с 1 650 434 туристами годом ранее показала снижение. Аналогичный тренд наблюдается и в Пермском крае: 957 131 отдыхающий вместо 1 005 865.

Меньше всего туристов с января по август 2023-го отдохнуло в Республике Марий Эл — 234 422 человека. Это намного меньше, чем 288 415 отдыхающих за девять месяцев 2022-го.

До этого Президент РФ Владимир Путин отметил особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.