202 тыс. рублей в машиностроении: Татарстан – 13-й по зарплатам в отраслях

Татарстан по итогам 2025 года занял первое место среди регионов России по темпам роста заработных плат в наиболее высокооплачиваемых сферах. Этот показатель в республике увеличился на 20%, что стало максимальным значением в стране, следует из исследования РИА Новости.





На фоне общероссийской тенденции роста доходов этот результат отражает усиливающееся давление на рынок труда и структурные изменения в экономике. В целом по России средняя заработная плата в наиболее высокооплачиваемой отрасли превысила 100 тыс. рублей, увеличившись за год на 13,5%. Эксперты связывают это с рекордно низким уровнем безработицы и дефицитом кадров в ряде отраслей.

В декабре уровень безработицы в стране составил 2,2%, что близко к историческому минимуму. В таких условиях работодатели вынуждены либо повышать оплату труда, либо инвестировать в автоматизацию и рост производительности. Это приводит к ускоренному росту зарплат в наиболее конкурентных сегментах экономики.

Разрыв между регионами при этом остается значительным. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы на Чукотке – около 215 тыс. рублей, тогда как в Ингушетии показатель не достигает 45 тысяч. Существенно различается и структура занятости: в одних регионах доминируют добывающие отрасли, в других – бюджетный сектор и сфера услуг.

Наиболее высокие зарплаты фиксируются у работников нефтегазового сектора на Сахалине – в среднем 328 тыс. рублей, а в Москве лидируют финансовые услуги с уровнем около 310 тыс. рублей. В рейтинге зарплат по отраслям Татарстан занял 13-е место. Наиболее высокая оплата труда в республике зафиксирована в транспортном машиностроении – 202 тыс. рублей в месяц.

На коллегии Минпромторга РТ ранее сообщили, что промышленное производство в Татарстане по итогам 2025-го выросло на 9,9%. Темпы особенно впечатляют на фоне того, что рост индустрии в целом по России составил только 1,3%.

В целом по итогам 2025 года в 64 регионах России зарплаты в наиболее оплачиваемых отраслях превысили 100 тыс. рублей, тогда как годом ранее таких субъектов было 39.