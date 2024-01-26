Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан стал лидером по цифровой трансформации АПК в России в 2023 году
По итогам 2023 года Татарстан стал лидером по цифровой трансформации агропромышленного комплекса среди регионов России. Церемония награждения победителей динамического рейтинга прошла в Минсельхозе России.
Рейтинг разработан ради оценки цифрового развития отрасли в регионах для решения задач, поставленных в указе Президента России Владимира Путина «О национальных целях до 2030 года». При его проведении измерялись 18 показателей.
Помимо Татарстана, в топ-5 вошли Костромская, Орловская, Томская области и Чувашия.
Также в министерстве наградили регионы, которые за год смогли добиться максимального роста показателей. Отмечены Пензенская, Кемеровская области, Приморский и Хабаровский края, а также Московская область.
Как отметила замглавы Минсельхоза России Елена Фастова, в четвертом квартале практически все субъекты отчитались об обеспечении информационной безопасности агропромышленного комплекса. Кроме того, 70 из них включили пункт, касающийся агропромышленного комплекса, в свои стратегии цифровой трансформации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря цифровизации АПК в экономику Татарстана удалось вовлечь 3,5 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»