Татарстан стал лидером по цифровой трансформации АПК в России в 2023 году

По итогам 2023 года Татарстан стал лидером по цифровой трансформации агропромышленного комплекса среди регионов России. Церемония награждения победителей динамического рейтинга прошла в Минсельхозе России.

Рейтинг разработан ради оценки цифрового развития отрасли в регионах для решения задач, поставленных в указе Президента России Владимира Путина «О национальных целях до 2030 года». При его проведении измерялись 18 показателей.

Помимо Татарстана, в топ-5 вошли Костромская, Орловская, Томская области и Чувашия.

Также в министерстве наградили регионы, которые за год смогли добиться максимального роста показателей. Отмечены Пензенская, Кемеровская области, Приморский и Хабаровский края, а также Московская область.

Как отметила замглавы Минсельхоза России Елена Фастова, в четвертом квартале практически все субъекты отчитались об обеспечении информационной безопасности агропромышленного комплекса. Кроме того, 70 из них включили пункт, касающийся агропромышленного комплекса, в свои стратегии цифровой трансформации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря цифровизации АПК в экономику Татарстана удалось вовлечь 3,5 млрд рублей.