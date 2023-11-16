Зяббаров: Благодаря цифровизации АПК в экономику удалось вовлечь 3,5 млрд рублей

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С помощью цифровизации сельского хозяйства в экономику Татарстана удалось вовлечь 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на всероссийском совещании «Внедрение цифровых технологий в ветеринарии».

«Благодаря внедрению всего лишь одного модуля информационной системы агропромышленного комплекса и систематической работе министерства, Россельхознадзора и районов удалось вовлечь в экономику республики 3,5 млрд рублей за несколько лет», – рассказал спикер.

В прошлом году информационной системе агропромышленного комплекса Минсельхозпрода был присвоен государственный статус. В первый год реализации проекта было разработано девять модулей, которые активно используются сельхозпроизводителями и контрольно-надзорными органами, отметил Зяббаров.

«Сложно оценить полный экономический эффект, который был достигнут в результате определенных мероприятий в течение одного короткого периода времени. Однако уже сейчас можно сказать, что практика оказала положительное влияние на экономику», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия.

Он добавил, что в прошлом году при тестировании модуля по мониторингу известкования кислых почв были обнаружены несоответствия между проектными документами и реальным выполнением работ.

«Это привело к потере дохода предприятий в размере около 30 млн рублей из-за неправильного внесения извести. Эти ошибки были допущены из-за банального человеческого фактора и отсутствия контроля», – пояснил Зяббаров.

По его словам, с помощью искусственного интеллекта была проведена цифровизация земель сельскохозяйственного назначения, что «позволило получить полную информацию о каждом гектаре в регионе».

«Благодаря совместной работе министерства и Россельхознадзора в прошлом году было вовлечено в оборот 35 тыс. га земель», – заключил министр.