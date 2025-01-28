Татарстан — среди лидеров по удовлетворенности населения качеством дорог
Татарстан вошел в число регионов, жители которых наиболее удовлетворены качеством и доступностью дорог регионального и местного значения. В республике таковых оказалось 73%.
О результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в декабре 2024 года для измерения соответствующего показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.
«Сейчас уже можно смело утверждать, что национальный проект „Безопасные качественные дороги“ продемонстрировал успешные результаты. Все ключевые показатели мы выполнили, а некоторые даже перевыполнили. <...> По данным ВЦИОМа, 56% россиян удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных автомобильных дорог», — отметил заместитель Председателя Правительства.
Опрос прошел во всех регионах России, его участниками стали 172 тыс. респондентов. Больше остальных довольны качеством и доступностью дорог жители Чеченской Республики (соответствующий ответ дали 84% опрошенных), города Севастополя (83%) и Белгородской области (78%).
В число регионов, лидирующих по этому показателю, также вошли Тюменская область (74% респондентов), город Москва (73%), Республика Крым (73%), Калининградская область (70%), Луганская народная республика (68%), Мурманская область (66%), Ямало-Ненецкий автономный округ (66%), Запорожская область (65%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (65%), Вологодская область (65%), Республика Марий Эл (65%) и Кабардино-Балкарская Республика (65%).
Из исследования следует, что россияне относят улучшение ситуации с качественными, доступными и безопасными дорогами в первую очередь на счет своевременных качественных ремонтных работ и строительства новых дорог, развязок и инфраструктуры.