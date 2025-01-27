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Общество 27 января 2025 13:26

В Татарстане по нацпроекту отремонтировано 122 участка дорог возле соцобъектов

В Татарстане с 2019 по 2024 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 122 участка автодорог, которые ведут к социально значимым объектам. Их общая протяженность — 147 километров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В прошлом году приведено в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог протяженностью 20,67 километра», — говорится в сообщении.

Например, отремонтирован участок Сибирского тракта от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова в Казани. Эта дорога обеспечивает доступ к городской поликлинике №6. По ней также можно добраться до Казанского национального исследовательского технологического университета.

Капитально отремонтирована региональная автодорога — подъезд к селу Тюлячи. Она ведет к Тюлячинской центральной районной больнице.

В этом году дорожные работы в республике продолжатся по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

#нацпроекты #национальные проекты
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