Татарстан создаст полигон для испытания беспилотников в ОЭЗ «Алабуга»

Татарстан создаст полигон для испытания беспилотных транспортных средств. Первый этап пилотной зоны будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала 2023 года. Соответствующее соглашение ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ОЭЗ «Алабуга» подписали на полях международного форума Kazan Digital Week.

Тестовой площадкой станет территория особой экономической зоны «Алабуга» и прилегающие к ней участки региональной автодороги. Общая протяженность маршрута составит 9,2 километра.

«Постоянно действующая пилотная зона позволит сформировать базу для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя», – пояснил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

В пилотной зоне будут испытываться все типы и модели беспилотных транспортных средств и отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой.

Проект будет реализован совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом «Росдорнии».

Ранее на встрече с руководителями передовых инженерных школ Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна является одним из лидеров по разработке и внедрению беспилотного транспорта.