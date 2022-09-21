Путин: Россия должна удержать лидерство в беспилотном транспорте

Россия является одним из лидеров по разработке и внедрению беспилотного транспорта. В этой области ей не нужно находиться на позиции догоняющего, отметил на встрече с руководителями передовых инженерных школ президент ФР Владимир Путин.

«В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что беспилотники важны в самых разных сферах и помогают решить такие задачи, как повышение обороноспособности страны до развития экономики и производств.

«У нас не только КАМАЗ, у нас и „Яндекс“ этим занимается, и другие компании. В очень продвинутом довольно состоянии все находится. Очень интересные и перспективные разработки», — полагает он.

Ранее Президент отметил, что именно санкции помогли созданию конкурентоспособных российских авиадвигателей и развитию гражданской авиации в целом.