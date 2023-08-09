Татарстан сохранил третье место по числу победителей всероссийских олимпиад школьников

Фото: © «Татар-информ»

Школьники Татарстана на протяжении нескольких лет занимают лидирующие позиции на всероссийских олимпиадах среди учащихся других регионов России. Республика, в частности, сохраняет командное третье место после Москвы и Московской области. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В 2022 – 2023 учебном году по итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 251 обучающийся республики стал победителем или призером. При этом по качеству и эффективности участия в олимпиадах Москва – на первом месте, а на втором третий год подряд Татарстан. Результаты наших ребят можно назвать выдающимися», – сказала спикер.

Так, например, выпускник казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотые медали на международной олимпиаде по химии в 2022 и 2023 годах. Более того, он добился третьего лучшего результата в мире.

Восьмиклассник казанской гимназии №6 Булат Нургалиев стал победителем в состязании «Архипелаг-2023», которое прошло в Новосибирске. «Булат – самый юный победитель очень серьезного соревнования. Надеемся, что он продолжит успешно заниматься в отрасли авиации и в дальнейшем заявит о себе в этом направлении. Он прославил Татарстан и свою родную школу», – подчеркнула Закирова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего на этом состязании татарстанцы завоевали 13 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей по 22 дисциплинам.

Спикер отметила, что еще одну значимую победу в копилку достижений республики внесла 14-я Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Она проходила в июле – августе в Альметьевском районе. В ней приняли участие 35 команд из регионов России и пять – из Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Казахстана.

«Татарстан представляли четыре сборные команды, они все стали победителями. У нас еще никогда не было таких ярких результатов в рамках геологической олимпиады», – заметила Закирова.

По ее словам, с 28 августа по 4 сентября в Сингапуре пройдет международная олимпиада по информатике. В состав сборной России вошли два школьника из Татарстана.

«Мы рассматриваем подготовку и развитие одаренных детей как стратегический ресурс. Именно так работают с ними педагоги-наставники. Все это в будущем позволит эффективно решать современные экономические и социальные задачи», – заключила замминистра образования и науки.