Татарстан с начала года экспортировал более 64 тыс. тонн зерна

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С начала этого года Татарстан экспортировал 64,4 тыс. тонн зерна, в том числе более 56 тыс. тонн ячменя, 3 тыс. тонн пшеницы и около 4 тыс. тонн кукурузы. В целом объем экспорта сельхозпродукции достиг 256,5 млн долларов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Зерновые культуры экспортированы в страны Ближнего Востока и Закавказья, а также в Китай, Индию, Иран и страны Таможенного союза на сумму 10,3 млн долларов, — отметили в министерстве. — Экспортный потенциал республики наращивается благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе национального проекта „Международная кооперация и экспорт”».

C начала года на экспорт также отправлены 241,7 тыс. тонн масложировой продукции на 172,7 млн долларов, 7,1 тыс. тонн мясной и молочной продукции на 14,1 млн долларов, 25,5 тыс. тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на 23,2 млн долларов и другой продукции АПК в объеме 63,2 тыс. тонн на 36,1 млн долларов.

В прошлом году Татарстан экспортировал сельскохозяйственную продукцию на 457,6 млн долларов, что на 12,7 млн долларов больше, чем в 2022-м. Продукцию агропромышленного комплекса республики отправляют в 52 страны.