Из элеваторного комплекса Свияжска в Турцию отправлено 43 вагона с зерном

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С железнодорожной станции элеваторного комплекса «Свияжск — Зернопродукт» сегодня в порт Новороссийска отправили 43 вагона с зерном. Три тысячи тонн пшеницы четвертого класса экспортируют в Турцию, сообщает пресс-служба УК «Август — Агро».

«Это первый случай отправки по железной дороге из Татарстана полноценного железнодорожного состава с сельхозпродукцией. В лучшем случае уходят порядка десяти вагонов, что приводит к многократным переформированиям по пути следования, простоям и временным потерям. В результате до пункта назначения отдельные вагоны могут идти месяц и более», — рассказал гендиректор компании Айдар Галяутдинов.

Зерновой экспресс от Свияжска до Новороссийска дойдет менее чем за неделю. Экономия на транспортной логистике составит около 15%.

Через элеваторный комплекс «Свияжск — Зернопродукт» продукция может доставляться до основных портов экспортной перевалки зерна. Круглогодичная перевалка сельхозпродукции может составить 450 тыс. тонн.

Комплекс расположен на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистичекого центра. Это позволяет транспортировать продукцию автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Скорость отгрузки на воду составляет 700 тонн в час, в вагоны и на автотранспорт — 350 тонн в час. Общая мощность единовременного хранения — 122,5 тыс. тонн.

В строительство элеваторного комплекса было вложено 2,8 млрд рублей.