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Татарстан рядом: Минниханов показал, как восстанавливают подшефный Лисичанск
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился видео о том, как шло восстановление Лисичанска — одного из подшефных городов республики. Ролик опубликован в День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.
«С Днем воссоединения с Россией! Донбасс халкына Татарстан тыныч һәм имин тормыш тели! Мирного неба тебе, Донбасс, Татарстан рядом! Без бергә!» — написал Минниханов в своем телеграм-канале.
На видео показаны разрушения, нанесенные городу киевским режимом, а затем восстановление дорог, ремонт и строительство зданий, оснащение школ, инженерных коммуникаций, работа полевой кухни, организованной татарстанцами, — то есть переход к мирной жизни.
Ранее Раис Татарстана подчеркнул, что события 30 сентября 2022 года, когда в состав России вошли четыре новые региона, открыли новую главу в истории нашей страны.
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