Минниханов: 30 сентября 2022 года открыло новую главу в истории России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

«30 сентября 2022 года в Большом Кремлевском дворце состоялось поистине судьбоносное событие, положившее начало новой главе истории современной России, — подписание договоров о принятии в состав нашей страны 4 новых субъектов», — подчеркнул руководитель республики.

Он напомнил, что вхождение новых регионов в состав РФ стало итогом свободного волеизъявления их жителей. Воссоединение со своей исторической родиной позволило Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям взять курс на стабильность, защиту прав и свобод граждан, безопасность.

«Приветствуя решения соотечественников из новых регионов, Республика Татарстан активно развивает гуманитарное и культурное сотрудничество, оказывает всемерную поддержку жителям подшефных городов — Лисичанска и Рубежного, содействует их социально-экономическому развитию», — заметил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что, несмотря на трудности, совместными усилиями органов госвласти и местного самоуправления, промпредприятий, сельхозорганизаций, волонтеров, бизнеса, религиозных и общественных объединений, партий продолжается строительство и восстановление дорог, образовательных учреждений, сетей ЖКХ, инфраструктуры. А Вооруженные Силы России, органы безопасности и правоохранительные структуры поддерживают покой и безопасность жителей новых регионов, давая им уверенность в завтрашнем дне.

«Безусловно, вместе мы справимся со всеми испытаниями, преодолеем все вызовы, стоящие перед страной, и станем еще сильнее. Желаю всем счастья, благополучия и всего самого доброго», — заключил Раис Татарстана.