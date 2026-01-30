news_header_top
Общество 30 января 2026 13:42

Татарстан разработал сервис бронирования реабилитационных центров для участников СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удобный сервис онлайн-бронирования для реабилитационных центров разработало Отделение СФР по РТ. К нему подключились 12 регионов России. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в Казани.

«В прошлом году ОСФР по РТ выступило основным и единственным разработчиком в пилотном проекте по запуску системы онлайн-бронирования для реабилитационных центров. Мы доработали программное обеспечение «Запись на прием» под задачи планирования и учета заездов в центры реабилитации», – отметил Вафин.

Теперь сотрудники отделений Соцфонда в любой момент могут автоматически сформировать матрицу заездов, увидеть все занятые и свободные места, а также самостоятельно и оперативно бронировать дополнительные заезды.

«Процесс организации заездов оптимизирован, что в целом повышает качество услуг СФР для наших защитников», – подчеркнул Вафин.

