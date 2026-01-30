Соцфонд по РТ назвал максимальную сумму пособия по беременности и родам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2025 году пособие по беременности и родам получили более 24 тыс. женщин из Татарстана, на эти цели направлено 5,1 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в Казани.

«Существенно увеличены выплаты студенткам и аспиранткам, готовящимся стать мамами. Если раньше они получали пособие по беременности и родам в размере средней стипендии, то теперь сумма устанавливается на уровне регионального прожиточного минимума», – сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После рождения ребенка единовременное пособие в прошлом году в размере 26,9 тыс. рублей получили 26,4 тыс. родителей. Более 54 тыс. семей получили ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В прошлом году оно составляло от 10,1 до 49,1 тыс. рублей для трудоустроенных родителей.

«В наступившем году максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 1 млн 324 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц», – пояснил Вафин.