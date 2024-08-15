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Татарстан разработает учебник по истории родного края
Татарстан вошел в число регионов России, которые будут разрабатывать учебник по курсу «История нашего края» для 5-7-х классов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.
«Пилотный проект направлен на повышение интереса к изучению истории своей малой родины и ее этнокультурных традиций», – рассказал он.
Хадиуллин отметил, что Министерство образования и науки республики разрабатывает учебники совместно с Академией наук РТ и Казанским федеральным университетом.
По его словам, программа предмета «История» будет обновлена и дополнена учебным курсом «История нашего края» с начала 2025-2026 учебного года.
Ранее вышел указ Президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области исторического просвещения». В нем обозначена роль школы в укреплении общероссийской гражданской идентичности и историческом просвещении.
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