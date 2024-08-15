Татарстан разработает учебник по истории родного края

Татарстан вошел в число регионов России, которые будут разрабатывать учебник по курсу «История нашего края» для 5-7-х классов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«Пилотный проект направлен на повышение интереса к изучению истории своей малой родины и ее этнокультурных традиций», – рассказал он.

Хадиуллин отметил, что Министерство образования и науки республики разрабатывает учебники совместно с Академией наук РТ и Казанским федеральным университетом.

По его словам, программа предмета «История» будет обновлена и дополнена учебным курсом «История нашего края» с начала 2025-2026 учебного года.

Ранее вышел указ Президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области исторического просвещения». В нем обозначена роль школы в укреплении общероссийской гражданской идентичности и историческом просвещении.