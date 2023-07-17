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Татарстан расширил выплаты в 2 млн рублей семьям погибших участников спецоперации
В Татарстане изменили порядок единовременных выплат членам семей погибших участников специальной военной операции. Из документа убрали наименования Донецкой и Луганской народной республик, следует из нового постановления премьер-министра республики Алексея Песошина.
Если раньше право на выплаты имели семьи военных, погибших в спецоперации, проводимой на территории ДНР, ЛНР и Украины, то теперь названия республик из документа исключаются. Таким образом, документ распространяется, в том числе, на территории Запорожской и Херсонской областей.
«Внести в постановление <...> следующие изменения: в наименовании слова ", проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики" исключить <...>», – говорится в документе.
Также изменения затрагивают разделы документа, в котором перечисляются необходимые для получения выплаты документы.
Напомним, в прошлом году Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому выплаты в 2 млн рублей получат также семьи погибших добровольцев – участников спецоперации.
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