Татарстан будет выплачивать по 2 млн рублей семьям добровольцев, погибших на Украине

Семьи добровольцев из Татарстана, участвовавших в специальной военной операции России на Украине и погибших в ходе нее, получат единовременные выплаты в размере 2 млн рублей. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Ранее в республике подобные единовременные выплаты предназначались только для семей погибших во время спецоперации военнослужащих и бойцов Росгвардии. Они были введены указом руководителя республики от 4 апреля.

Теперь в этот указ внесены изменения. «Распространить действие настоящего указа на членов семей граждан, добровольно выполнявших военные задачи в ходе специальной военной операции <…>, погибших (умерших) в результате участия в указанной специальной военной операции», — сказано в документе, опубликованном на сайте Правительства РТ.

Кабинету Министров республики поручено обеспечить реализацию нового указа и привести вышедшие ранее нормативные акты в соответствие с ним. Документ вступает в силу со дня подписания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную поддержку украинской стороне.