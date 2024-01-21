Татарстан провел игру «Сабантуй» и экоквест на форуме «Родные-Любимые» в Москве

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На выставке-форуме «Россия» в Москве уже второй день проходит семейный форум «Родные-Любимые». На стенде Татарстана продолжается активная культурная программа. Сегодня гостей порадовали увлекательной настольной игрой «Сабантуй» и экоквестом, сообщили в пресс-службе Минпромторга РТ.

Скриншот видео Минпромторга РТ

Участникам викторины по экологии предложили разгадать ребусы, а состязающимся в настольной игре «Сабантуй» предстояло за ограниченное количество времени ответить на тематические вопросы про самый главный татарский народный праздник при помощи специальных карточек.

Скриншот видео Минпромторга РТ

Кроме того, внутри стенда-сферы РТ прошел мастер-класс от КАМАЗа для всех желающих. Он был посвящен истории предприятия. Затем посетителей порадовали увлекательной лекцией от Национального музея Татарстана. Беседу посвятили истории известных интеллигентных семей, живших на территории республики.

Скриншот видео Минпромторга РТ

Мероприятия форума «Родные-Любимые» на ВДНХ в Москве проходят с 19 по 23 января. Подробнее о том, как прошел первый день форума на стенде Татарстана, читайте в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».