Экономика 6 декабря 2025 10:33

Татарстан привлек за три квартала свыше 1,1 трлн рублей инвестиций

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам третьего квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана достиг рекордной отметки в 1,174 триллиона рублей, показав рост на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, республика подтверждает статус одного из ключевых инвестиционных центров России, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Согласно данным Росстата, Татарстан уверенно лидирует по объему привлеченных инвестиций среди субъектов Приволжского федерального округа. В масштабах страны республика находится на четвертом месте, уступая только Москве, Московской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По темпам роста инвестиций Татарстан входит в топ-4 регионов России, незначительно уступая лишь Ленинградской области, Красноярскому краю и Вологодской области.

Успешная динамика по итогам трех кварталов свидетельствует о высоком доверии бизнеса к экономике Татарстана, а также эффективности мер, принимаемых Правительством РТ для укрепления инвестиционного климата и поддержки предпринимателей, заявили в Минэкономики региона.

Ранее в текущем году Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями по поручению Президента РФ Владимира Путина. Рейтинг является одним из показателей оценки руководителей субъектов Федерации, а Татарстан стабильно сохраняет в нем лидерские позиции в течение уже десяти лет.

