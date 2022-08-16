Татарстан присоединился к всероссийской акции «Спасибо, учитель!», приуроченной к началу нового учебного года. Мероприятие пройдет с 17 по 31 августа в 79 регионах России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Акция организована Российским движением детей и молодежи. Его представители на традиционных августовских педагогических совещаниях вручат учителям поздравительные открытки и цветы и поблагодарят их за важный труд», – говорится в сообщении.

Акция «Спасибо, учитель!» помимо Татарстана пройдет в республиках Алтай, Северная Осетия-Алания, Коми, Калмыкия, Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия), Дагестан, Крым, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Карелия, Удмуртия, а также в Чечне, Чувашии, Карачаево-Черкесии.

Кроме того, акцию поддержали в Москве и Санкт-Петербурге, в Алтайском, Ставропольском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях и других регионах России.

Пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки пройдет в Зеленодольске 19 августа, о чем сообщал «Татар-информ».