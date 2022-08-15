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Наука и образование
15 августа 2022  05:47

Августовское совещание педагогов РТ пройдет в Зеленодольске

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Пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки пройдет в Зеленодольске в пятницу, 19 августа, в новом многопрофильном лицее №18 им.М.В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В нем будут участвовать первые лица республики: Президент РТ Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Государственный Cоветник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ, руководители министерств и ведомств, руководители федеральных органов по РТ, а также многие другие руководители и педагоги.

Основная тема совещания – «Воспитание и обучение в эпоху цифровизации: сохраняя традиции, создаем будущее».

На сайте Минобра РТ будет вестить прямая трансляция события.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии многопрофильному лицею №18 имени Ломоносова в микрорайоне «Мирный» в Зеленодольске.

 

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