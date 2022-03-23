Татарстан присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В казанской гимназии №27 экзамен по базовой математике сегодня написали депутаты, деятели культуры и спорта республики, представители средств массовой информации.

«В целом по России акция стартовала 15 марта и продлится до 14 апреля. Цель этой акции создать хороший настрой у выпускников и родителей перед экзаменами, показать всю процедуру проведения ЕГЭ, чтобы подготовка проходила спокойно. Соблюдаются все правила проведения ЕГЭ – присутствуют общественные наблюдатели, в аудиториях установлены камеры. Здесь же происходит сканирование и печать экзаменационных работ», – рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, в этом году в Татарстане – более 17 тыс. выпускников школ, из них свыше 16 тыс. сдают математику, в том числе 8,5 тыс. – профильную, а остальные одиннадцатиклассники будут сдавать базовую математику для получения аттестата.

Начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов добавил, что с каждым годом количество участников акции становится все больше. «Нас это радует. Для нас важны открытость процедуры, ясность экзамена, спокойствие выпускников, поэтому ежегодно количество участников данной акции увеличивается. Мы смотрим, каким образом организован процесс сдачи экзамена. Лично знакомимся с теми условия, в которых окажутся наши выпускники. Все очень четко организовано. Поэтому надеемся, что наши выпускники в этом году сдадут ЕГЭ успешно», – подчеркнул он.

В этом году всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит уже в шестой раз. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Участники мероприятия могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и сканируются, обрабатываются экзаменационные материалы.

В этом году родители могут проверить свои знания по математике базового уровня. Математика – это один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин принял участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».