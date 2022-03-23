Глава Минобрнауки Татарстана сдал ЕГЭ по математике в казанской гимназии

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сегодня принял участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Глава Минобрнауки написал экзамен по базовой математике в казанской гимназии №27.

Участники пробного ЕГЭ проходят всю процедуру экзамена. В частности, регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят через металлорамку, заполняют бланки в аудитории.

«Никаких нарушений не должно быть. Я тоже предъявил паспорт, оставил папку. Специально к экзамену не готовился. Я 40 лет назад окончил школу, конечно, все помнить невозможно, но элементарные вопросы по математике, касающиеся повседневной жизни, мы должны знать», – сказал до начала мероприятия Ильсур Хадиуллин.

Участники акции пишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены на ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на три-четыре, а на один час.

После завершения экзамена глава Минобрнауки признался, что особых сложностей в написании работы не возникло. «Сказать, что экзамен был сложным, не могу. До 13 задания мигом прошелся. Но понял, что небольшие западающие моменты есть с геометрией. Какие-то геометрические формулы, задания, которыми каждый день не занимаюсь, остались на втором плане. Но главное – это логическое мышление. Наши дети должны уметь применять знания, полученные в школе, на практике. Просто надо включить в эту работу, уметь размышлять, и все получится», – отметил он.

По мнению министра, можно успешно сдать экзамен по базовой математике за три часа, если в течение 11 лет заниматься в школе. «Хочется, чтобы родители смогли объяснить детям, что нужно просто заниматься. Чтобы сдать экзамен по базовой математике, нет ничего сложного. Это непрофильная математика», – добавил он.

Математика — один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. В Татарстане акция пройдет в 48 пунктах проведения экзамена. Ожидается, что в ней примут участие более 1,2 тыс. человек.