Татарстан представит пять фильмов на фестивале «RТ.Док: Время героев»

На Международном фестивале документального кино «RT.Док: Время героев» будет показано пять работ из Татарстана. Об этом директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева сказала в «Интервью без галстуков», опубликованном на сайте «Татарстан-24».

«Очень много качественных историй, в том числе из Татарстана, из Казани. Всего их 5. Мы тоже покажем их на фестивале», – рассказала гость программы.

По ее словам, среди них есть фильм о бойце с позывным «Ак барс», а также история, где бывший бизнесмен продает свой дорогой автомобиль и помогает людям на фронте.

Екатерина Яковлева – генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Напомним, мероприятие пройдет с 25 по 27 июля в Казани. Столица Татарстана станет третьим из 7 городов, где будут показаны разножанровые ленты об участниках спецоперации.