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Татарстан представит пять фильмов на фестивале «RТ.Док: Время героев»
На Международном фестивале документального кино «RT.Док: Время героев» будет показано пять работ из Татарстана. Об этом директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева сказала в «Интервью без галстуков», опубликованном на сайте «Татарстан-24».
«Очень много качественных историй, в том числе из Татарстана, из Казани. Всего их 5. Мы тоже покажем их на фестивале», – рассказала гость программы.
По ее словам, среди них есть фильм о бойце с позывным «Ак барс», а также история, где бывший бизнесмен продает свой дорогой автомобиль и помогает людям на фронте.
Екатерина Яковлева – генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Напомним, мероприятие пройдет с 25 по 27 июля в Казани. Столица Татарстана станет третьим из 7 городов, где будут показаны разножанровые ленты об участниках спецоперации.
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