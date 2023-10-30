Татарстан представит опыт организации творческого досуга пожилых на форуме «Россия»

Опыт организации творческого досуга пожилых людей представит Татарстан на Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве.

В этом масштабном проекте примут участие все субъекты страны, федеральные министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации. С 9 ноября на выставке-форуме будут проходить Дни регионов. Субъекты РФ представят лучшие результаты своей деятельности. День Республики Татарстан состоится 2 декабря.

Министерство труда и социальной защиты РФ также представит на выставке свою экспозицию, одна из площадок которой посвящена активному долголетию пожилых людей.

«Сегодня практически каждый третий житель страны – это гражданин пожилого возраста. Именно поэтому каждый год проводятся различные социологические опросы, мониторинги для определения того, как живет наше старшее поколение, какие интересы и веяния у них в приоритете сегодня», – прокомментировала замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

Татарстан на Международной выставке-форуме «Россия» представит основные моменты, связанные с организацией в республике творческого досуга пожилых граждан.

На стенде будет презентована деятельность Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, творчество Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»). Также будет представлен опыт музеев Татарстана, презентованы проекты, ориентированные на людей старшего поколения.

Кроме этого, от Татарстана будут предложены различные мастер-классы для граждан пожилого возраста.

«Татар-информ» сообщал, что в рамках открытия Международной выставки-форума «Россия» пройдет голосование за различные проекты республики на сайте достижения.рф. Ранее Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию высоко оценил достижения молодых российских ученых. «Особо [хочу] отметить, что яркие, новаторские результаты, причем в самых перспективных областях, все чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке», – сказал глава государства.