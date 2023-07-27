Татарстан представил на форуме «Россия — Африка» вертолеты для санавиации

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Казанский вертолетный завод представил на II международном экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» санитарные и другие вертолеты. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Среди презентованных моделей – санитарные вертолеты «Ансат» и Ми-8МТВ-1 для Национальной службы санитарной авиации. Напомним, 12 «Ансатов» в мае этого года были переданы в Зимбабве и стали основой санавиации африканского государства. Вертолет обладает вместительной кабиной – здесь могут расположиться полноценный реанимационный модуль для пациента и 3 сопровождающих медика. Кроме того, завод представил гостям форума многоцелевой тяжелый Ми-38.

Также свою продукцию презентует КАМАЗ, о чем ранее сообщал «Татар-информ». В рамках форума работает стенд Татарстана, где размещена информация о промышленном и экономическом потенциале республики.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» будет проходить в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В этом году в Россию прибыли представители 17 африканских стран. В саммите также принимает участие татарстанская делегация во главе с Раисом Рустамом Миннихановым.