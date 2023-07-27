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КАМАЗ представит три модели автотехники на саммите «Россия — Африка»
КАМАЗ представляет три модели автотехники, актуальные для африканских стран, на саммите и экономическом форуме «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале авгогиганта.
Российские и зарубежные гости смогут увидеть здесь флагман — седельный тягач КАМАЗ-54901, низкопольный автобус НЕФАЗ-5299 и востребованный в Африке бортовой полноприводный автомобиль КАМАЗ-43118 (6×6.1).
Как рассказали в пресс-службе, все три модели пользуются спросом на российском рынке и актуальны для африканских стран. Они уже доказали свою эффективность в коммерческих и пассажирских перевозках.
Татарстанская техника в разные годы поставлялась в Ливию, Кению, Уганду, ЮАР, Сенегал, Мали, Анголу и другие страны континента. Несмотря на санкции, татарстанская компания продолжает сотрудничать с африканскими партнерами и заинтересована не только в экспорте автомобилей и запчастей, но и в организации сервисной сети.
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