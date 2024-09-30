Татарстан предложит продлить эксперимент по исламским финансам — Фаррахов

Айрат Фаррахов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил об идее продлить эксперимент по партнерским финансам, который был рассчитан на два года. Об этом парламентарий сообщил на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«Что мы предполагаем делать в самое ближайшее время? Мидхат Рафкатович [Шагиахметов] сказал, что ведется очень активная работа над внесением изменений в законодательство о проведении эксперимента. Первое – это продление эксперимента. А может, даже сделать его и бессрочным», – заявил Айрат Фаррахов.

Второй момент, который предлагается изменить – это создание единого стандарта деятельности. Третье – необходимо дать возможность другим заинтересованным российским регионам подключиться к эксперименту. Сейчас только четыре субъекта РФ участвуют в нем – Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкортостан.

Эксперимент по партнерским (исламским) финансам стартовал в сентябре 2023 года и рассчитан на два года.