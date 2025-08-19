Татарстан предложил Китаю строить в РТ заводы по переработке молока – Фаррахов

Татарстан предложил китайской стороне построить заводы по переработке молока в республике с дальнейшим экспортом в КНР. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в кулуарах форума «РОСТКИ» в Казани.

«Татарстан предложил представителям из Китая построить их заводы на территории Российской Федерации, на территории, например, нашей республики», – сказал парламентарий «Татар-информу».

Это могли бы быть заводы по переработке молока и производству сыра, сливочного масла.

«Сырье наше, но перерабатывается здесь. На их технологиях. Соответственно, вся добавленная стоимость остается здесь. При этом произведенная продукция будет экспортироваться полностью, это гарантированный экспорт в Китай. Потому что важно не просто произвести какую-то хорошую продукцию, очень сложно попасть на рынок Китая, потому что ее надо сертифицировать», – сказал Фаррахов.

Ранее стало известно, что китайский инвестор вложит 1,5 млрд рублей в завод по производству керамической плитки в Иннополисе, а в сентябре запустит предприятие по производству автокомпонентов в ОЭЗ «Алабуга».

Реализации способствовала личная встреча инвестора с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, о которой попросил Фаррахов.