Инвестор из КНР вложит 1,5 млрд рублей в завод керамической плитки в Иннополисе

Китайская компания готова открыть завод керамической плитки в Иннополисе. Об этом журналистам сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на проходящем в Казани форуме «РОСТКИ».

«Инвесторы планируют завод керамической плитки. Для них важно было подобрать место, близкое к Казани и чтобы были федеральные налоговые льготы. Мы предложили несколько разных площадок. Ближайшая к Казани с федеральными налоговыми льготами – это, конечно, Иннополис», – сказала Минуллина.

Инвестором является НПЦ ВЕЗУМА, чей представитель выступал сегодня на круглом столе с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Чэнь Цзиньсинь сообщил, что в конце сентября планируется открытие первого проекта в Татарстане – завода по производству автокомпонентов, свечей зажигания, в ОЭЗ «Алабуга». Завод керамической плитки станет вторым проектом компании в республике.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.