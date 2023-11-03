Татарстан потратит почти 1 млрд рублей на систему водоснабжения к ЖК в Усадах и Столбище

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На строительство системы водоснабжения к селам Столбище и Усады направят 981,4 млн рублей. В этом районе расположатся новые жилые комплексы. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Строительство коммуникаций, а также их подключение к инженерным сетям должны завершиться до 1 декабря 2024 года. Заказчиком работ выступает Главинвестстрой Татарстана, а источником финансирования — бюджет республики.

Согласно документации строительство будет разделено на два этапа. Сети протянутся от Приволжского района Казани до Лаишевского района (19 км). Трасса включает четыре участка с точками подключения.

Также на портале опубликован тендер Главинвестроя РТ о строительстве коммуникаций для застройки «Большого Зеленодольска».