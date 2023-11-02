На коммуникации для застройки «Большого Зеленодольска» направят почти 1 млрд рублей

На строительство системы водоснабжения территорий, прилегающей к трассе «Казань – Зеленодольск», направят 825,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, среди возможных видов работ – подготовительные, земляные работы, устройство наружных сетей водоснабжения и искусственных сооружений. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Работы будут финансироваться из бюджета республики. Срок выполнения контракта – 10 декабря 2024 года. Подать заявку на участия в тендере можно до 10 ноября 2023 года, исполнителя определят 14 ноября.

«Большой Зеленодольск» – проект по строительству жилья между Казанью и Зеленодольском. До 2030 года планируется ввести 5,6 млн кв. метров жилья. Реализация идеи, возникшей еще в конце 2000-х годов, окажется разбита на два этапа, о чем ранее рассказывал «Татар-информ».