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Строительство
10 мая 2022  02:52
Евгений Калашников

Татарстан потратит на строительство метро в Казани 600 млн рублей

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Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани. Начальная стоимость контракта составила 600 млн рублей.

Закупка проводится в форме электронного аукциона. Заявки принимаются с 6 по 16 мая. Итоги планируется подвести 18 мая.

Согласно документации, предметом закупки является строительство первого участка второй линии от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

Ранее сообщалось, что на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка пойдет почти 900 млн рублей

#казанское метро #тендер
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