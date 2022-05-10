Татарстан потратит на строительство метро в Казани 600 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани. Начальная стоимость контракта составила 600 млн рублей.

Закупка проводится в форме электронного аукциона. Заявки принимаются с 6 по 16 мая. Итоги планируется подвести 18 мая.

Согласно документации, предметом закупки является строительство первого участка второй линии от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

Ранее сообщалось, что на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка пойдет почти 900 млн рублей.