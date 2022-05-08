Татарстан направит еще 876 млн рублей на строительство второй линии метро
Из бюджета Татарстана выделят еще 876 млн рублей на строительство второй линии метро на участке от станции «Фучика» до «Сахарова». Средства пойдут на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, сообщается в тендере, размещенном на сайте госзакупок.
Кроме того, часть выделенных средств направят на благоустройство территории.
Планируется, что подрядчик приступит к выполнению работ 3 июня и завершит их к концу ноября. За это время он должен провести переустройство водо- и газоснабжения, канализации, электричества, теплосетей и других коммуникаций. Работы пройдут в три этапа.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за строительства метро до 19 мая в Казани ограничат движения по улице Фучика.