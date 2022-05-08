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Транспорт
8 мая 2022  21:20

Татарстан направит еще 876 млн рублей на строительство второй линии метро

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Из бюджета Татарстана выделят еще 876 млн рублей на строительство второй линии метро на участке от станции «Фучика» до «Сахарова». Средства пойдут на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, сообщается в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

Кроме того, часть выделенных средств направят на благоустройство территории.

Планируется, что подрядчик приступит к выполнению работ 3 июня и завершит их к концу ноября. За это время он должен провести переустройство водо- и газоснабжения, канализации, электричества, теплосетей и других коммуникаций. Работы пройдут в три этапа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за строительства метро до 19 мая в Казани ограничат движения по улице Фучика.

#строительство метро #госзакупки
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