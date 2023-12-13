Татарстан потратит более 17 млн рублей на проекты ремонта семи дорог в Казани

Татарстан направит более 17 млн рублей на проекты ремонта семи участков дорог в Казани. Их общая протяженность составляет более 5 километров, следует из тендера на портале госзакупок.

Самая крупная сумма направлена на ремонт 1,4-километрового участка проспекта Камалеева — от ул.Жиганова до ул.Кутуя в Советском районе. Проектно-изыскательские работы обойдутся более чем в 6 млн рублей.

Еще 4,896 млн рублей пойдут на обновление ул.Сибгата Хакима, от ул.Декабристов до ул.Абдуллы Бичурина. Протяженность участка в Ново-Савиновском районе города составляет 1,2 километра.

Кроме того, 2,1 млн рублей направят на проектно-изыскательские работы по ул.Тэцевской. Ремонт планируют провести на участке протяженностью 0,36 километра — от ул.Копылова до ул.Дементьева. 1,75 млн рублей будет стоить разработка проекта ремонта ул.Кутуя — от Родины до Даурской (0,96 км). Более 819 тыс. рублей потратят на проект по ремонту 500 метров ул.Профсоюзной, 800,5 тыс. — 430 метров переулка 7-й Ноксинский и 789,7 тыс. — ул. 2-й Полевой в жилом массиве Вознесенское.

Работы по всем участкам должны быть выполнены до 29 августа 2024 года. Заказчиком выступает «Главтатдортранс», источником финансирования — бюджет республики.