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Экономика 8 декабря 2023 07:45

Татарстан потратит почти 180 млн рублей на ремонт 5,5 км дорог в Казани

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Татарстан потратит почти 180 млн рублей на ремонт 5,5 км дорог в Казани
Фото: © «Татар-информ»

В Казани отремонтируют 21 участок дорог за 179,9 млн рублей. Общая протяженность обновляемых участков составляет более 5,5 км, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республике. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.

До 27 июня следующего года подрядчик должен провести ремонт подъездов к детсадам и многоквартирным домам, водоотводов, тротуаров и других объектов в разных районах города. Это в том числе участки Мамадышского тракта, ул.Габдуллы Рахимкулова, Кави Наджми, Песочной, Путейской, переулка Беркутова, Аметьевской магистрали, ул.Затонной, Привокзальной и других.

#ремонт дорог
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