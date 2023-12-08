Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан потратит почти 180 млн рублей на ремонт 5,5 км дорог в Казани
В Казани отремонтируют 21 участок дорог за 179,9 млн рублей. Общая протяженность обновляемых участков составляет более 5,5 км, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республике. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.
До 27 июня следующего года подрядчик должен провести ремонт подъездов к детсадам и многоквартирным домам, водоотводов, тротуаров и других объектов в разных районах города. Это в том числе участки Мамадышского тракта, ул.Габдуллы Рахимкулова, Кави Наджми, Песочной, Путейской, переулка Беркутова, Аметьевской магистрали, ул.Затонной, Привокзальной и других.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»